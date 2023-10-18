Землетрясение на Каспии
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
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В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
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