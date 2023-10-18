Иордания отвергает версию Израиля о взрыве в больнице Газы

Сафади сказал в интервью Лестеру Холту на NBC, что люди «в этой части мира» не поверят, что палестинские боевики случайно разбомбили больницу Аль-Ахли, если не будет проведено независимое расследование.

На вопрос, верит ли он Израилю, Сафади ответил: «Никто не верит этой версии в этой части мира».

«Проведение независимого международного расследования трагедии с безукоризненными доказательствами того, что это сделал не Израиль — это единственный способ, чтобы люди могли принять в расчет другую версию», — подытожил он.