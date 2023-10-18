В Бишкеке начала работу 56-я сессия Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО). Азербайджан представляет делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям во главе с генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, в ходе двухдневной сессии планируется провести выборы на должности президента и вице-президента Исполнительного совета МОГО, обсуждение Исполнительным советом проекта бюджета организации на 2024 год, утвердить темы семинаров и тренингов.

В рамках сессии Кямаледдин Гейдаров провел встречи с председателем Кабинета Министров Кыргызстана Акылбеком Жапаровым, министром по чрезвычайным ситуациям Бубеком Аджикеевым, генеральным секретарем МОГО Мариату Яп.