Айдын Керимов, автор haqqin.az 12:03

Крайне странная во всех смыслах история с «ударом» по больнице в секторе Газа день ото дня становится «все страньше и страньше», но это уже никого не интересует. Израиль опоздал. Кто-то жестко, кроваво и решительно его опередил на несколько дней. И чтобы сейчас не утверждали западные эксперты, Глобальный юг убежден: по больнице ударили именно израильтяне.

Вполне показательно охарактеризовал ситуацию глава иорданской дипломатии Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади, который заявил, что «никто в этой части мира не поверит в доказательства, основанные на данных Израиля… Независимо от того, что говорит Израиль, какие данные он предоставляет, я вам говорю, что во всем арабском мусульманском мире никто не поверит в это». Вероятнее всего, на это и был расчет организаторов этой акции, после которой тысячи демонстрантов, выкрикивая антиизраильские лозунги, вышли на улицы Ливана, Ирана, Ирака, Иордании, Кувейта, Египта, Туниса, Турции. Делая тем самым невозможным любой конструктивный диалог руководства этих стран с президентом США, взвалившем на себя роль посредника. И, кстати, также уверенного в том, что израильтяне к атаке на больницу в секторе Газа непричастны. «Это не вы, это другая команда», - заявил президент Байден на встрече с руководством еврейского государства. Но даже в одно из зданий на Капитолийском холме прорвались пропалестинские протестующие. Но дело сделано – теперь Глобальный юг, а это не только арабские страны, но и Индонезия, Малайзия, Пакистан, часть Африканского союза, которые сейчас требуют от американского президента ограничить авиаудары Израиля по Газе, открыть границы сектора для гуманитарной помощи, а в конечном итоге заставить Израиль отказаться от наземной военной операции, что будет, называя вещи своими именами, спасением ХАМАС и продолжением тупиковой ситуации для еврейского государства.

До вчерашнего дня эта наземная операция при всех колоссальных сложностях и издержках ее проведения казалась неизбежной. Махмуд Аббас был приглашен на встречу с Байденом, на которой палестинский лидер должен был получить мандат для установления контроля над как минимум северной частью сектора Газа. Правда, в этом случае он неизбежно вступал бы в конфликт с ХАМАС и «Исламским джихадом», но, по всей видимости, израильтяне и американцы обещали ему достаточно поддержки, чтобы стимулировать его готовность на этот шаг. Решение, разумеется, небесспорное, решение компромиссное, но позволяющее хоть немного выйти из существующего тупика в конфликте Израиль-ХАМАС. А далее все зависело бы от эффективности действий армии и спецслужб Израиля, которые должны были бы методично, но неуклонно громить военно-политические инфраструктуры местной хамасятины. Не срослось. Израилю не дали вырваться из тупика, к тому же выставив его в крайне неприглядном свете, ХАМАС спасен, а «мирное население» Газы будет и дальше наращивать свое миролюбие. «Мы определенно проиграли битву на Глобальном юге, — заявил вчера один высокопоставленный дипломат G7. – Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда нас не послушают».