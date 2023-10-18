Казахстан перестал поставлять в Россию десятки товаров

После начала войны в Украине Казахстан прекратил поставку в Россию 106 видов товаров военного назначения, включая беспилотники и микрочипы. Об этом в кулуарах сената сообщил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев.

Он заявил: «Основная проблема связана с экспортом. Весь товар мы экспортируем (через территорию России – ред.). Был ограничен экспорт только связанных с войной товаров. Это 106 различных продуктов. Мы полностью ограничили их экспорт».

Ранее СМИ сообщали, что Казахстан задерживает российские грузовики с товарами из ЕС.