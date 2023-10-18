Согласно сообщению ведомства, в азербайджанской армии регулярно проводятся просветительские беседы с личным составом по вопросам информационной безопасности и конфиденциальности. При этом было установлено, что несколько военнослужащих пользовались смартфонами во время несения службы, делились в своих личных аккаунтах относящимися к службе фото- и видеокадрами.

Министерство обороны Азербайджана распространило заявление в связи с военнослужащими, использовавшими социальные сети во время службы.

Некоторых из этих военнослужащих исключили из рядов армии за действия, противоречащие соответствующим приказам и распоряжениям руководства Министерства обороны, в отношении других приняли строгие дисциплинарные меры, отмечается в сообщении Минобороны.

В ведомстве указали, что в дальнейшем будут приниматься серьезные меры в отношении военнослужащих, грубо нарушающих правила военной этики, а также требования устава и соответствующие приказы.

Кроме того, в сообщении отмечается, что подготовлены и представлены по назначению новые предложения о внесении изменений в законодательство для дальнейшего ужесточения правил.