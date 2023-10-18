Иранские прокси обстреливают базы США на Ближнем Востоке

Al Mayadeen сообщил о ракетной атаке на базу Коноко в сельской местности региона Дейр-эз-Зор на севере Сирии.

Также была зафиксирована атака дронов на базу Эт-Танф рядом с границами Сирии, Ирака и Иордании.

Эти сообщения последовали после того, как малоизвестная группа «Ташкиль аль-Варитин» взяла на себя ответственность за атаку дронов на военный аэропорт Харир в провинции Эрбиль на севере Ирака, где дислоцируются американские военные.

Ранее в среду информационное агентство «Рейтер» сообщило, что армия США предотвратила атаку на базу Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака.