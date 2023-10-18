Фуада Керимова экстрадировали из Украины в Азербайджан

На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана Офисом генерального прокурора Украины, в соответствии с требованиями Европейской конвенции «Об экстрадиции» от 13 декабря 1957 года принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Фуада Керимова.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, по уголовному делу, которое расследуется в Следственном управлении Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджанской Республики, в связи с установленными обоснованными подозрениями в причастности Фуада Керимова к совершению преступлений (хищение и должностное мошенничество с причинением особо крупного ущерба) он был объявлен в международный розыск с принятием решения о привлечении в качестве обвиняемого.

Фуада Керимова задержали на территории Украины, 19 октября он был доставлен в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.