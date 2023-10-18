Шольц резко раскритиковал Путина
Канцлер Германии Олаф Шольц резко высказался в адрес российского президента Владимира Путина из-за его заявлений по поводу ближневосточного конфликта. Об этом информирует BBC.
«Я прихожу в ярость, когда слышу, как российский президент направо и налево раздает предупреждения о том, что жертвами военной конфронтации станут мирные жители. Просто невозможно быть более циничным», - заявил Шольц.
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