В Израиле предлагают вернуть Газу Махмуду Аббасу

Лапид также подчеркнул, что так было ранее и отметил, что «в Газе все еще работает около 20 000 человек из Палестинской администрации». Он заверил, что Израиль ведет войну не с народом Газы, а с ХАМАС.

Лапид также раскритиковал иностранные СМИ за предвзятое отношение к Израилю в контексте конфликта с ХАМАС.

Он выразил недовольство реакцией СМИ на атаку больницы Аль-Ахли в Газе, заявив: «Вы думаете, что организация, которая без колебаний убивает младенцев, беременных женщин и похищает 14-летнюю девочку-аутистку с ее 80-летней бабушкой, чурается лжи?»

Лапид также отметил, что из всех искажений в освещении событий последних дней худшим является «баланс», добавив, что нарративы «демократической страны» и «террористической группировки» не должны подаваться «одинаково».