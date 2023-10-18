Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове местами ожидаются дожди, в некоторых частях полуострова, вероятно, пройдут ливни и грозы. К утру осадки прекратятся. Периодически усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью 11-14°, днем 16-19° тепла. Атмосферное давление повысится с 765 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, днем 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются дожди. Ночью в отдельных местах возможны ливни, грозы, в горных районах - снег. К утру осадки постепенно прекратятся, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 8-13°, днем 16-21° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла.