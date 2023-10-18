Израиль знает, как войти в Газу, но не знает, как выйти Reuters
Военная операция Израиля в секторе Газа, названная операцией «Железные мечи», будет необычайно жестокой, отличаясь в этом от предыдущих военных мероприятий в этом регионе, сообщает Reuters, ссылаясь на информированные источники из Израиля и других стран.
Планы включают в себя разрушение инфраструктуры Газы даже ценой огромных жертв среди мирного населения и уничтожение сети подземных туннелей ХАМАС. Однако неясно, что произойдет после завершения боевых действий, и это беспокоит власти США.
Помощники президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что хотя Израиль, вероятно, имеет эффективный план по нанесению серьезного ущерба ХАМАС, у Израиля отсутствует видение последующих шагов, сообщил источник в Вашингтоне, знакомый с этим вопросом.
Во время поездки в Израиль госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин на прошлой неделе подчеркнули необходимость сосредоточиться на послевоенном плане для Газы, добавил источник.
В службе безопасности одной из арабских стран отмечают: «У Израиля нет конкретного плана для Газы. Их стратегия состоит в том, чтобы сбросить тысячи бомб, уничтожить все и войти внутрь, но что потом? У них нет стратегии выхода на послезавтра».
По словам другого источника, под Газой находится огромная сеть туннелей, значительно превосходящая по сложности туннели Вьетконга.
Американский чиновник выразил сомнение в том, что Израилю удастся полностью уничтожить ХАМАС или занять Газу. Вероятный план действий включает в себя ликвидацию или задержание боевиков и уничтожение ракетных заводов и туннелей.
Среди предложенных решений - возвращение контроля над Газой Палестинской администрации, которая утратила свою власть из-за ХАМАС. Однако Аарон Дэвид Миллер, бывший переговорщик США по Ближнему Востоку, считает, что такие планы по преобразованию Газы звучат нереалистично, заявив: «Эта идея больше похожа на сценарий из далекой галактики, а не реального мира».