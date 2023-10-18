Планы включают в себя разрушение инфраструктуры Газы даже ценой огромных жертв среди мирного населения и уничтожение сети подземных туннелей ХАМАС. Однако неясно, что произойдет после завершения боевых действий, и это беспокоит власти США.

Помощники президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что хотя Израиль, вероятно, имеет эффективный план по нанесению серьезного ущерба ХАМАС, у Израиля отсутствует видение последующих шагов, сообщил источник в Вашингтоне, знакомый с этим вопросом.

Во время поездки в Израиль госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин на прошлой неделе подчеркнули необходимость сосредоточиться на послевоенном плане для Газы, добавил источник.