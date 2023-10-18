США сняли санкции с венесуэльской нефти и золота

Согласно сообщению The Moscow Times, США тем самым стараются увеличить поставки на мировой рынок нефти, где Саудовской Аравии и России удалось повысить цены за счет ограничения добычи и экспорта.

Вашингтон объявил об отмене санкций против нефтегазового и золотодобывающего секторов Венесуэлы после того, как правительство президента Николаса Мадуро и оппозиция договорились о проведении свободных выборов.

Накануне представители Мадуро договорились с «Объединенной платформой» – оппозиционными политиками, которых поддерживают США, – о проведении выборов президента во втором полугодии 2024 г. Следить за ними пригласят международных наблюдателей. После этого Минфин США приостановил на полгода действие санкций, запрещающих финансовые операции с энергетическим и золотодобывающим секторами Венесуэлы. Также снят запрет на торговлю гособлигациями и обращение на вторичном рынке некоторых бондов нефтяной госкомпании PDVSA. Разрешения могут быть отозваны, если Каракас не выполнит свои обещания по организации честных и свободных выборов, предупредил Вашингтон.

Франсиско Мональди, эксперт по латиноамериканскому энергетическому сектору в Университете Райса, сказал Reuters, что решение Вашингтона оказалось более щедрым, чем ожидалось, – это практически полноценное снятие санкций с нефтяного сектора.

На Венесуэлу не распространяется действие квот ОПЕК, которые ограничивают добычу в странах картеля, поэтому она может без ограничений нарастить производство. Но из-за деградации нефтяного сектора сделать это будет трудно. По оценке аналитиков Rystad, в течение полугода добыча может увеличиться максимум на 200 000 баррелей в сутки.