ЦАХАЛ арестовал одного из лидеров ХАМАС
Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) арестовали одного из лидеров ХАМАС шейха Хасана Юсефа. Об этом пишет израильская газета Haaretz.
Власти Палестинской автономии сообщили, что за минувшие сутки на Западном берегу реки Иордан в столкновениях с израильскими военными погибли пятеро палестинцев, десятки человек задержаны, большинство из них – бывшие палестинские заключенные, отпущенные из израильских тюрем в разное время.
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