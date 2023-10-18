Яшар Гюлер созвонился с главой Генштаба ВС Ирана

Состоялся телефонный разговор начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери с главой Минобороны Турции Яшаром Гюлером. Об этом сообщается на странице оборонного ведомства Турции в Х.

В ходе встречи обсуждались двусторонние и региональные вопросы обороны и безопасности, в первую очередь последние события в регионе.

Ранее сегодня Багери созвонился с министрами обороны России и Катара.