Яшар Гюлер созвонился с главой Генштаба ВС Ирана
Состоялся телефонный разговор начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери с главой Минобороны Турции Яшаром Гюлером. Об этом сообщается на странице оборонного ведомства Турции в Х.
В ходе встречи обсуждались двусторонние и региональные вопросы обороны и безопасности, в первую очередь последние события в регионе.
Ранее сегодня Багери созвонился с министрами обороны России и Катара.
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