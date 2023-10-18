Сколько семей заселят в Шушу и Агдам

В первом квартале 2024 года начнется переселение граждан Азербайджана в Шушу, этот процесс охватит около 400 семей, сказал журналистам спецпредставитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.

«В ближайшее время в Шуше начнется масштабное строительство дорожной инфраструктуры. В настоящее время продолжается процесс строительства социальных объектов, в ближайшие дни состоится открытие школы», - отметил он.

По словам спецпредставителя президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмина Гусейнова, процесс заселения города Агдам и окрестных сел может начаться с середины 2025 года.

«Сегодня в Агдаме ведутся масштабные строительные работы. Уже заложен фундамент 3 кварталов, в двух из которых начаты работы. В ближайшее время будет заложен фундамент еще 3 кварталов. Начиная с середины 2025 года, мы сможем начать заселение Агдама и его окрестностей», - сказал Гусейнов.