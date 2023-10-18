Израиль под мощным обстрелом добавлено видео; обновлено 16:06

Центральные города Израиля - Тель-Авив, Ришон, Холон, Рамат-Ган, Ор-Егуда, Гиват-Шмуэль, Бней-Брак - под мощным обстрелом со стороны ХАМАС.

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В результате авиаудара Армии обороны Израиля вместе со своей семьей в районе Шейх Радван, на севере сектора Газа, убит командующий силами безопасности ХАМАС в секторе Джихад Мухейсан, сообщает NEWSRu.co.il.