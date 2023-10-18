В Шуше готов жилой комплекс

Генплан города Шуша готов, при его подготовке ставилась цель сохранить исторический облик города, заявил спецпредставитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов в ходе выступления на панели «Важность энергоэффективности в современном городском планировании – шушинская модель».

«Поскольку Карабах является зоной зеленой энергии, мы старались учесть это и в планировочных, и в проектировочных работах в Шуше. В этом городе 12 основных кварталов. Выделены как смешанные, коммерческие зоны, так и специальные курортные зоны для туристов. Начато строительство 1-, 2- и 5-этажных домов.

В городе строятся государственные и социальные здания. Полностью восстановлено около 15 памятников. Жилой комплекс в южном массиве города готов. Здесь 23 здания. Завершается прокладка линии газоснабжения. До конца этого года город будет подключен к отопительной системе», - подчеркнул Керимов.