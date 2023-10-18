На мероприятии, в котором приняли участие омбудсмены из 47 стран, Сабина Алиева подчеркнула роль института омбудсмена, а также Национальных институтов по правам человека в эффективной защите прав и свобод человека, представила информацию о деятельности института омбудсмена Азербайджана в соответствующем направлении.

Омбудсмен рассказала о реформах, проводимых в стране в сфере эффективной защиты прав и свобод человека, а также об изменениях в Конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека Азербайджана» относительно расширения его мандата в соответствующих областях на основе существующих международных критерий.

Отметив, что войны и террористические акты, произошедшие в последние годы, привели к нарушению фундаментальных прав человека, гуманитарному кризису, омбудсмен также рассказала о военных преступлениях, совершенных на азербайджанских землях, которые на протяжении почти тридцати лет находились под армянской оккупацией.

С.Алиева отметила, что в результате Второй Карабахской войны азербайджанские земли были освобождены от оккупации и территориальная целостность страны восстановлена в соответствии с требованиями международного права.

Омбудсмен проинформировала о мониторинге, проводимом с целью расследования военных преступлений, совершенных Арменией как во время Отечественной войны, так и в послевоенный период, а обращения, сообщения и заявления, содержащие факты грубых нарушений международного гуманитарного права, были адресованы соответствующим международным организациям и учреждениям, действующим в сфере защиты прав человека.

Она сообщила, что профильным международным организациям и структурам, осуществляющим деятельность в области защиты прав человека, адресованы обращения, отчеты и заявления, содержащие доказательства грубых нарушений международного гуманитарного права.

Было подчеркнуто, что во время Первой Карабахской войны пропали без вести около 4 тысяч азербайджанцев, о судьбе которых Армения до сих пор не предоставила информации.

Говоря о минном терроре, проводимом армянской стороной на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях, Алиева отметила, что после Второй Карабахской войны жертвами мин стали сотни людей. В завершение омбудсмен выразила надежду, что отношения между институтами в сфере защиты прав человека будут и дальше укрепляться, эффективная деятельность и конструктивный диалог – продолжены.