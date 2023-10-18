За последние сутки было арестовано 63 членов ХАМАС, утверждают военные.

В последние дни на Западном берегу произошло несколько столкновений между войсками ЦАХАЛ и палестинцами, а также было совершено несколько попыток нападения со стороны палестинцев, сообщает израильская армия.

По данным Министерства здравоохранения Палестинской автономии, с 7 октября как минимум 69 палестинцев на Западном берегу были убиты израильскими войсками и поселенцами.

В настоящий момент израильская полиция сообщает о столкновениях в ходе операции с палестинскими вооруженными лицами в лагере беженцев Нур Шамс рядом с городом Тулькарм на Западном берегу.