Столкновения на Западном берегу видео
ЦАХАЛ арестовал 524 палестинца на Западном берегу реки Иордан. Как передает The Times of Israel, об этом сообщила Армия обороны Израиля.
Израильское оборонное ведомство сообщило о задержании 524 разыскиваемых палестинцев на Западном берегу, включая более 330, связанных с ХАМАС, с начала войны в секторе Газа 7 октября.
За последние сутки было арестовано 63 членов ХАМАС, утверждают военные.
В последние дни на Западном берегу произошло несколько столкновений между войсками ЦАХАЛ и палестинцами, а также было совершено несколько попыток нападения со стороны палестинцев, сообщает израильская армия.
По данным Министерства здравоохранения Палестинской автономии, с 7 октября как минимум 69 палестинцев на Западном берегу были убиты израильскими войсками и поселенцами.
В настоящий момент израильская полиция сообщает о столкновениях в ходе операции с палестинскими вооруженными лицами в лагере беженцев Нур Шамс рядом с городом Тулькарм на Западном берегу.
#شاهد:— Newpress | نيو برس (@NewpressPs) October 19, 2023
اشتباكات مسلحة عنيفة مستمرة في مخيم نور شمس pic.twitter.com/Pcf9MQswaP