Компания Azerconnect удостоена престижной награды Stevie®Awards

Azerconnect получила две серебряные награды в области многообразия и инклюзивности в рамках программы Inspire.Lead.Create: Women Leadership Program, за достижения в управлении гибридным режимом работы сотрудников в реализации программы FLEXcellence: Hybrid Working Program», а также бронзовую награду благодаря успешному применению смешанного типа обучения в программе Hybrid Leadership Program.

Компания Azerconnect, одна из ведущих в сфере ИКТ и высоких технологий в Азербайджане, за свои инновационные проекты удостоена престижной награды Stevie®Awards в нескольких категориях.

Указанные награды были присуждены в категории «Достижения в области человеческих ресурсов» в рамках восьмой ежегодной церемонии вручения Stevie®Awards for Great Employers.

Стоит отметить, что Stevie®Awards for Great Employers - международная программа награждения, вручаемая лучшим работодателям мира.

Stevie® Awards for Great Employers отмечает выдающихся работодателей, HR-специалистов и команды, а также достижения и проекты, направленные на создание лучших рабочих мест.

Получение этих наград отражает инклюзивный подход компании, основанный на уважении к каждому сотруднику, способствующий стимулированию профессионального развития кадров, активной поддержке принципов многообразия и оптимизации эффективности в условиях дистанционной работы.

О компании Azerconnect

Azerconnect – первая B2B компания (Business to Business), предоставляющая различные услуги в соответствии с международными стандартами в динамично развивающейся сфере информационных, коммуникационных и высоких технологий Азербайджана. Azerconnect входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Azerconnect была удостоена сертификата «Лучший работодатель» в Азербайджане за 2023 год, выданного престижным Институтом лучших работодателей (Top Employer Institute) в шести различных категориях за выдающиеся достижения в области человеческих ресурсов. Кроме того, в этом году компания Azerconnect завоевала престижные награды Brandon Hall Group Excellence в трех различных категориях.

О награде Stevie® Awards

Награды Stevie®Awards присуждаются в рамках восьми программ. Конкурсы на получение наград Stevie привлекают более 12 000 заявок ежегодно от организаций из более чем 70 стран. Отмечая организации разных масштабов и направлений, а также вклад специалистов, которые стоят за ними, Stevies признают их исключительные достижения в профессиональной сфере во всем мире.