Дмитрий Рой, автор haqqin.az 14:50

Владимир Путин впервые за 7 месяцев после выдачи ордера Международного уголовного суда на его арест совершил визит за пределы СНГ, в Пекин, в безуспешной попытке получить от него дипломатическую и экономическую поддержку. Восторги российских СМИ по поводу визита Владимира Путина в Пекин на саммит участников китайского мегапроекта «Пояс и Путь» объясняются только и исключительно одним – «нас пригласили, нас выслушивают, ни в какой мы не изоляции». Никаких других объяснений этим восторгам нет.

Накануне этого визита в Кремле заявляли, что Россия не стремится к какому-то формальному союзу с Пекином. И это действительно так, поскольку Китай Россию в такой союз не зовет, он и так получил от нее все, что хотел. Российское импортозамещение, о котором так долго говорили, пошло по самому простому пути - без особых сомнений стали все закупать в Китае. Качество похуже, но это гораздо проще, чем заниматься своим, до фундамента разрушенным. Пресловутый «новый российский «Москвич» - в буквальном смысле символ такого импортозамещения. В нем даже шильдики для переклейки привозят из того же самого Китая. Экспорт Китая в Россию в этом году вырос на 57%, около половины стоимости всех валютных операций в Москве в сентябре приходились на юань. Российские власти демонстрируют просто потрясающую готовность «пойти навстречу под требования дорогого партнера. Совсем недавно произошла и вовсе беспрецедентная история. Из-за всем известных событий цена на электричество выросла, а существующие объемы экспорта электричества в Китай стали убыточными для Москвы.

Российский оператор экспорта электричества «Интер РАО» начал переговоры с Китаем, чтобы те либо платили по новым тарифам, либо получали электричество из России в меньших объемах. Китайская сторона заявила, что это проблемы «Интер РАО», и «решительно потребовала» сохранить те же объемы и те же цены. Дальше последовало нечто феерическое: «Интер РАО» предложила российским властям сделать экспорт неубыточным за счет… сокращения субсидий на электроэнергию для жителей Дальнего Востока. И российское правительство, как вы уже догадались, вместо того чтобы дать по шапке отечественным «эффективным менеджерам», поддержало именно такое решение проблемы. В своем выступлении на форуме «Пояс и Путь» российский президент попытался соблазнить китайцев вложениями в Россию, но среди представителей Пекина это вызвало только скепсис. Ключевой вопрос с «Силой Сибири - 2», от которого зависит буквально спасение «Газпрома», подписать с Китаем не удалось. Еще вчера Дмитрий Песков сообщил, что обсуждение этой темы будет, но вот подписание никаких документов не планируется. Даже протокола о каких-нибудь намерениях.

И тут же в Пекине раздается заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера: «Трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу». Очень уж этого Кремлю хочется. Но в данном случае его хотелки полностью противоречат данным, которые по какому-то недосмотру российских властей все еще находятся в открытом доступе. В 2022 году «Газпром» поставлял в Европу 85 миллиардов кубометров газа. Скромно, не сравнить с предыдущими годами, но хоть так. В том же 2022 году в Китай по «Силе Сибири-1» ушло15 млрд кубометров. По цене в полтора, а то и два раза меньше, чем на высоко маржинальный европейский рынок. Чтобы увеличить поставки и наполнить «Силу Сибири-2», нужно подтянуть в этот трубопровод газ других месторождений. Но этот проект пока только на бумаге, более того, на него нет даже согласия китайской стороны. И уж тем более у Пекина нет никакого желания в этот проект инвестировать. Китай вполне диверсифицировал свои газовые потоки, приобретает газ по приемлемым для себя ценам и не зависит ни от одного поставщика.

Не менее странно выглядит и сообщение об «огромном зерновом контракте России с Китаем». Здесь важно понимать следующее: Пекин выбил у России фиксированные цены - порядка 230 долларов за тонну. Кстати, в Штатах они покупают зерно по цене 300 с лишним. Но и здесь есть нюанс: цена в США заключается на условиях FOB. То есть до порта отправления, включая погрузку. За все остальное платит покупатель. А вот с Россией - поставка на условиях CIF, то есть транспортировка за счет продавца до порта покупателя, включая страховку и покрытие возможных рисков в пути. Что у российских зерновых трейдеров, что у газовиков ситуация аховая. А китайцы вполне могут подождать более выгодных для себя условий. Получается, что Пекин, того и гляди, выдавит условия, по которым Москва еще и доплачивать ему станет за каждую купленную китайцами тонну пшеницы или кубометр газа. Какой «формальный союз» может быть при таких отношениях? Зачем он Пекину? Более того, если внимательно проанализировать прозвучавшие вчера китайские и российские позиции в сфере экономики, то можно с легкостью увидеть, что здесь между Москвой и Пекином просто зияющая пропасть. К примеру, Китай в рамках «Пояса и Пути» говорит о создании лабораторий для продвижения развития науки, о продвижении исследований в области искусственного интеллекта, о «безопасном развитии искусственного интеллекта и о необходимости проведения научного саммита «Пояс и путь». Россия эти темы игнорирует.