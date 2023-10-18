Бакинский аэропорт представил самые популярные направления осени

Бакинский аэропорт предлагает широкий выбор направлений для осенних путешествий. В целом из Международного аэропорта Гейдар Алиев можно отправиться в 33 страны по 66 направлениям. Пассажирам предлагается множество вариантов авиакомпаний и гибкое расписание рейсов, чтобы соответствовать их индивидуальным потребностям. Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самым популярным направлением из Баку является Стамбул. За 9 месяцев 2023 года по маршруту Баку - Стамбул - Баку перевезено более 745 тысяч пассажиров. Среди авиакомпаний, выполняющих полеты в оба аэропорта этого прекрасного города, «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL), Turkish Airlines, AnadoluJet и Pegasus.

Второе по популярности направление – столица России - Москва, куда перевезено около 510 тысяч пассажиров. Рейсы из Баку в московские аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево осуществляют авиакомпании AZAL, «Аэрофлот», Utair и «ИрАэро».

Объединенные Арабские Эмираты – одно из самых интересных и привлекательных направлений для путешествий осенью. Пассажиры могут путешествовать в Дубай авиакомпаниями AZAL и flydubai. За 9 месяцев текущего года по данному направлению перевезено более 224 тысяч пассажиров. Кроме того, большинство пассажиров предпочитают путешествовать по маршруту Баку - Абу-Даби - Баку. Полеты по данному маршруту выполняют авиаперевозчики Air Arabia Abu-Dhabi и Wizz Air Abu-Dhabi.

Из Международного аэропорта Гейдар Алиев в столицу Грузии и обратно регулярные рейсы выполняют AZAL и Georgian Wings. Так, национальная авиакомпания Азербайджана осуществляет ежедневные рейсы по маршруту Баку - Тбилиси - Баку дважды в день. Грузинская авиакомпания Georgian Wings, увеличив частоту регулярных рейсов до 5 раз в неделю, летает по этому маршруту по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

На сегодняшний день в Международный аэропорт Гейдар Алиев выполняют полеты 39 иностранных авиакомпаний, из них 17 являются лоукостерами.