Турция насторожилась из-за американских авианосцев

Представитель турецкого оборонного ведомства Зеки Актюрк указал на длительный интерес многих стран к региону, добавив, что в определенные периоды авианосные группы выполняют задания в этом районе. Он сказал, что заявленная отправка авианосной группы со стороны США еще не осуществилась.

«Когда мы спрашиваем наших американских коллег по этому вопросу (отправке авианосцев в Восточное Средиземноморье - ред.), они утверждают, что прибыли в рамках операции по эвакуации лиц, не участвующих в боевых действиях, и гражданских лиц. Мы также тщательно следим за этими действиями».

По поводу помощи Палестине представитель Минобороны Турции сказал, что турецкие вооруженные силы готовы выполнять задачи по гуманитарной помощи и эвакуации населения, если будет соответствующее поручение.