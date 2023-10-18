Сотрудничество в сфере труда и соцзащиты обсудили Сахиль Бабаев и Ведат Ишикхан

Министры труда и социальной защиты населения Азербайджана и Турции Сахиль Бабаев и Ведат Ишикхан провели встречу в видеоформате.

Согласно сообщению пресс-службы Минтруда Азербайджана, в ходе встречи Сахиль Бабаев напомнил, что отношения между Азербайджаном и Турцией основаны на дружбе, братстве и единстве двух народов, отметил важную роль совместных усилий глав государств в устойчивом, стабильном и долгосрочном развитии двусторонних отношений.

По его словам, региональные проекты, созданные совместными усилиями Азербайджана и Турции, вносят важный вклад в мир, безопасность и процветание в регионе.

В то же время Ведат Ишикхан выразил свое удовлетворение развитием двусторонних отношений, отметил важные шаги в направлении развития отношений в сфере труда и социальной защиты. Турецкий министр также сказал о работе, которая ведется для расширения договорно-правовой базы сотрудничества.