Махса Амини получила премию Сахарова

Обладателем премии Европарламента имени Сахарова "За свободу мысли" за 2023 год, говорится в публикации Европейского парламента в соцсети "Х".

Было отмечено, что в этом году премии удостоены Махса Амини и иранское движение "Женщина, жизнь и свобода".

14 сентября 2022 года иранская полиция нравов арестовала Махсу Амини за неправильное ношение хиджаба. Девушка скончалась после задержания.

Ее смерть вызвала массовые протесты против иранских властей, в ходе подавления которых погибли сотни людей.