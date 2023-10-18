Бывший офицер британской военной разведки также подчеркнул, что ХАМАС располагает сетью туннелей на глубине сотен метров, которая позволит организации неожиданно появляться рядом с ЦАХАЛ и создавать «реальные трудности».

Он добавил: «Израильтяне, возможно, лучшая армия в мире по боям в городских условиях, но ХАМАС — одна из лучших террористических групп в защите таких районов».

Ингрэм также указал на историю столкновений между ЦАХАЛ и ХАМАС: «ХАМАС освоил искусство асимметричной войны еще во время боев в 2002 году, используя импровизированные взрывные устройства и снайперов».

Комментируя текущую ситуацию, Ингрэм отметил сложность операции Израиля из-за проблемы с заложниками. Он также указал на оперативные причины задержки операции: «Израиль призвал 350 000 военнослужащих. Их нужно интегрировать, оснастить и обучить».

Ингрэм утверждает, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, который уже встретился с Джо Байденом и Риши Сунаком, вероятно хочет завершить дипломатические усилия перед началом военной операции.