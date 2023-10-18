Шушу обещают сделать городом для пешеходов

В городе Шуша транспортное движение будет сведено к минимуму, заявил заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов в ходе выступления на панельной дискуссии «Важность энергоэффективности в современном городском планировании - шушинская модель».

«В Шуше можно добраться пешком практически до любого места. Планировка такова, что за 15-20 минут можно добраться куда угодно. Жилые дома в этом городе будут 3-4-этажными. В Шуше 196 памятников архитектуры. Все памятники будут охраняться. В Шуше много архитектурных памятников», - сказал Исбатов.