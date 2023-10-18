Прокурор потребовал сурового приговора шпиону Закиеву
Завершилось судебное следствие по делу Айдына Закиева, обвиняемого в измене родине.
Как сообщает haqqin.az, гособвинитель потребовал приговорить Закиева к 19 годам лишения свободы.
Процесс продолжится 26 октября.
Айдын Закиев был арестован Службой государственной безопасности. В ходе расследования было установлено, что он согласился на тайное сотрудничество с представителями спецслужб Армении, путем выполнения заданий, передаваемых через лиц, находящихся на территории третьего государства, передал вражеской стороне полученную информацию о конкретных случаях комплектования личного состава Вооруженных сил Азербайджана, организовал распространение лживой информации в виде заранее и целенаправленно подготовленных специальных текстов, нацеленных на создание в стране конфликта на этнической почве, оказав тем самым помощь армянским спецслужбам. Закиев был привлечен к ответственности по статье 274 (государственная измена) УК Азербайджана.