Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 16:27

«Демаркация границ между Арменией и Азербайджаном не может быть проведена на основе карт от 1975 года, так как указанные на тот момент рубежи не являлись государственными границами», - именно такого мнения придерживается экс-советник премьер-министра Армении, представитель партии «Страна для жизни» Месроп Аракелян. Отметим, что партию «Страна для жизни» финансировал Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, который в настоящее время находится в СИЗО Службы госбезопасности Азербайджана. Как писали армянские СМИ, после предполагавшегося получения Варданяном имиджа «спасителя Карабаха», планировалась его триумфальная поездка в Ереван, где бывший российский миллиардер при поддержке партии «Страна для жизни» должен был сместить Пашиняна и возглавить правительство Армении.

Свою позицию Аракелян аргументирует тем, что на тот момент Армения и Азербайджан не были субъектами международного права, а потому не могли иметь государственных границ. Что, по мнению политика, отнюдь не означает, что исторически между Арменией и Азербайджаном не было государственной границы. «C ноября 1920-го по март 1922 года Армения и Азербайджан с точки зрения международного права были де-юре независимыми государствами, - напомнил Аракелян. - И только в марте 1922 года была образована Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика, к которой присоединилась Армения. Характерно что Союз Советский Социалистический Республик образовался позже, в декабре 1922 года. Таким образом, Армения и Азербайджан присоединились в 1922 году к Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республике, де-юре уже имея государственную границу. Следовательно, за основу разграничения рубежей Армении и Азербайджана должны браться исключительно карты начала 1922 года, на которых Армения и Азербайджан были независимыми государствами с четко обозначенными границами». Напомним, что 17 октября в Страсбурге премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз заявил о готовности Еревана приступить к демаркации и делимитации границ с Азербайджаном на основе последних карт Генштаба СССР (ориентировочно, они были составлены в 1975 году), что предполагает в числе прочего передачу Азербайджану ряда сел Газахского района.