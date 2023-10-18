Турция стремительно наращивает расходы на оборону

Расходы Турции на нужды обороны в 2024 году запланированы на уровне 40,5 млрд (1 133 млрд турецких лир) по нынешнему курсу Центробанка, передают турецкие СМИ.

Таким образом, на 2024 год предусмотрены рекордные расходы на оборону. Это означает увеличение оборонного бюджета на 150% по сравнению с бюджетом 2023 года.

Стоит отметить, что в 2023 году Турция выделила около 16 млрд долларов на оборону и безопасность (468,7 млрд турецких лир).