УЕФА отменил матчи в Израиле
Матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будут проводиться на территории Израиля до дальнейшего уведомления, сообщила пресс-служба УЕФА.
"После тщательной оценки текущей ситуации с безопасностью на всей территории Израиля исполнительный комитет УЕФА решил, что матчи турниров под эгидой организации не будут проводиться на территории страны до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении.
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