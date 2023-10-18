Армения думает, что делать с российскими телеканалами
Правительство Армении рассматривает все возможные варианты действий в отношении российских телеканалов, которые вещают в республике, заявил министр высокотехнологической промышленности страны Роберт Хачатрян.
Ранее депутат от правящей партии "Гражданский договор" Лусине Бадалян заявила, что власти Армении обсуждают возможность отключения российских телеканалов, так как их контент является антиармянским и угрожает безопасности страны.
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