Турция ставит под сомнение доказательства Израиля

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции опроверг недавно опубликованные доказательства Израиля о непричастности еврейского государства к удару по больнице Аль-Ахли в Газе.

Орган утверждает, что в материалах, опубликованных на официальном аккаунте Израиля в социальных сетях, содержатся манипуляции.

«Было обнаружено, что видео было отредактировано с манипулятивными намерениями путем обрезки и инвертирования перед публикацией. После анализа необработанного видео было установлено, что ракеты, запущенные из Газы, были нацелены на Израиль, и пораженная больница не находилась на пути этих ракет», — говорится в сообщении ведомства в Х.

The images that were recently posted by Israel's official state account on social media with the caption "We have evidence for those who still question what happened at the hospital in Gaza" include manipulation.



It was discovered that the video had been edited with manipulative… pic.twitter.com/PdYb7B6dAL