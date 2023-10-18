Kontakt запустил специальную акцию с мегаскидками до 60% по случаю своего Дня рождения

На этот раз сеть магазинов Kontakt отпразднует День рождения с большими скидками для своих покупателей. Итак, целых 3 дня во всех магазинах сети действуют мегаскидки до 60%.

С завтрашнего дня и до 22 октября вы сможете приобрести все, что пожелаете, по единому адресу со скидкой при наличной оплате. Также возможно разделить скидочную цену на целых 3 месяца. Отметим, что эта радующая покупателей акция действует и в интернет-магазине kontakt.az.

Помимо этого, сеть предлагает вам приобрести желанный смартфон в рассрочку на 12 месяцев, телевизор, бытовую технику и домашний текстиль – в рассрочку на 18 месяцев, а мебель – в рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса, без процентов и без комиссии.

Теперь давайте взглянем на выгодные предложения. Итак, только в дни акции при покупке наличными вы сможете приобрести:

Смартфон Samsung Galaxy A34 с памятью 128 ГБ со скидкой всего за 600 манатов вместо 800 ;

с памятью 128 ГБ со скидкой всего за манатов вместо ; Смарт-телевизор LG с диагональю экрана 109 см всего за 600 манатов вместо 1050 ;

с диагональю экрана 109 см всего за манатов вместо ; Стиральную машину Beko вместимостью 6 кг всего за 460 манатов вместо 800 ;

вместимостью 6 кг всего за манатов вместо ; Утюг Philips мощностью 2000 Вт с керамической подошвой всего за 40 манатов вместо 100;

А также

Угловой диван Torino по специальному предложению в рассрочку на 30 месяцев без первоначального взноса, процентов и комиссии всего за 20 манатов в месяц.

Теперь слово за вами. Итак, в течение 3 дней, не теряя времени, оцените выгодные предложения и посетите ближайший магазин сети или зайдите на сайт kontakt.az. Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в Колл-центр *6060.