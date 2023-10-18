Израиль получил первую бронетехнику от США

Израильские военные встретили прибывший из США грузовой самолет с первой партией бронетехники, предназначенной для армии еврейского государства взамен поврежденной в ходе боев. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Израиля.

«Министерство обороны Израиля недавно получило из США грузовой самолет с первой партией бронетехники, предназначенной для использования Армией обороны Израиля [ЦАХАЛ]. Машины передаются ЦАХАЛ взамен поврежденных во время военных действий», - говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что «эти поставки соответствуют конкретным потребностям ЦАХАЛ и охватывают широкий спектр специализированных транспортных средств, в том числе бронированные машины скорой помощи, боевые бронированные машины, тактические грузовики и инженерное оборудование».