Новые кадры нападения ХАМАС на участников кровавого фестиваля в Израиле

В Сети распространилось новое видео, на котором, как утверждается, запечатлено, как боевики группировки ХАМАС ведут беглую стрельбу из автоматов в сторону участников и гостей музыкального фестиваля Nova в пустыне Негев поблизости от границы с сектором Газа во время нападения 7 октября.

В результате нападения на музыкальный фестиваль были убиты, по последним данным, 260 человек.

Кадры, предположительно заснятые видеорегистратором в одном из автомобилей, были размещены в группе «Силы быстрого реагирования Юга», пишет газета Times of Israel.