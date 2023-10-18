Израиль дал заднюю: войны не будет

Демобилизуемых предупреждают, что они должны быть готовы снова явиться по призыву в любой момент.

Спустя 13 дней после начала боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС, а также всеобщей мобилизации резервистов Армия обороны Израиля начинает распускать их по домам после того, как начало наземной операции в Газе было четырежды отложено по разным причинам. Об этом пишет Israelinfo со ссылкой на военного корреспондента Wallanews Амира Бухбута.

Военные назвали Бухбуту несколько причин для отсрочки сухопутной операции в Газе, главная из которых - давление западных союзников Израиля и визиты солидарности президента США Джо Байдена и премьер-министра Британии Риши Сунака: источник связал решение ЦАХАЛ о начале демобилизации резервистов именно с этими визитами.

Военные пояснили, что для широкой наземной операции Израилю необходима поддержка международного сообщества, а международное сообщество настаивает на «урегулировании» гуманитарных проблем в Газе до начала наземного вторжения в сектор.

Есть и другие соображения, которые политическое и военное руководство Израиля обязано учитывать. Собеседники Бухбута, в частности отмечали, что ЦАХАЛ уже понес тяжелые потери, сотни солдат-срочников были убиты в первый день войны, около тысячи ранены, армии требуется время, чтобы лучше подготовить к войне остальных солдат-срочников. Кроме того, в армии подчеркивают, что пока ВВС успешно справляются с задачей уничтожения инфраструктуры ХАМАС и верхушки организации.

«Израильские министры постоянно предупреждают израильтян, что война будет долгой. Один из правительственных источников заявил Reuters, что Израиль будет вести войну «месяцы или даже годы». Такой сценарий был бы катастрофичен для израильской экономики и общества, но чрезвычайно выгоден правому правительству - пока идет война, оппозиция не требует его отставки. И, конечно, это сценарий мечты для международных сил, жаждущих создать на карте мира как можно больше «горячих точек», готовых ко взрыву в любой момент», - отмечает израильское издание.