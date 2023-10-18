В Мингячевире с опережением графика строится новая электростанция

Строительство новой электростанции мощностью 1280 мегаватт на территории тепловой электростанции «Азербайджан» в Мингячевире идет с опережением графика. Об этом сообщил руководитель Центра по связям с общественностью и медиа ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев в ходе медиатура в Мингячевире.

По его словам, строительные работы на электростанции, закладка фундамента которой состоялась в феврале этого года, проводятся специализированными местными компаниями под управлением итальянских и испанских проектировщиков.

Касаясь хода работ, Теймур Абдуллаев сказал, что газовые турбины и генераторы производства итальянской компании Ansaldo Energia уже погружены на судно и завтра будут доставлены в Бакинский порт. На сегодня уже завершены работы по фундаменту и бетонированию четырех газовых турбин, генераторов и котлов, строительство газокомпрессорного здания, здания Центра цифрового управления, транспортной зоны и других участков, в том числе большая часть работ по металлоконструкции.

По его словам, ускоренными темпами проводится реконструкция циркуляционных насосов системы водоохлаждения, в том числе обновление охлаждающих труб, расширение подстанций напряжением 500 и 330 киловольт: «Мост на территории станции будет расширен в результате реконструкции. Параллельно с целью повышения общей эффективности на ТЭС «Азербайджан» проводится модернизация на гарантированной основе паротурбин существующих семи и восьмого энергоблоков. Также завершены работы по демонтажу и капитальному ремонту турбин, генераторов и другого оборудования весом более ста тонн и интеграции их во вновь построенную электростанцию. В настоящее время ведутся работы по замене вспомогательного оборудования на новое».

Отметим, что в результате подключения новой электростанции мощностью 1 280 мегаватт и энергоблоков ТЭС «Азербайджан» общая мощность составит 1 880 мегаватт. Таким образом, коэффициент полезного действия будет увеличен с 18 до 56 процентов. Отработанный газ новой электростанции мощностью 1 280 мегаватт путем утилизации будет превращать воду в пар и позволит получать энергию без дополнительной обработки газа в паровых турбинах энергоблоков ТЭС «Азербайджан». Тем самым будет сэкономлено 800 миллионов кубометров газа в год.

Абдуллаев добавил, что строительство новой станции имеет важное значение с точки зрения создания дополнительных генерирующих мощностей, удовлетворения растущего спроса на энергию, увеличение экспортных возможностей, балансирования негативных последствий интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему, экономии природного газа при производстве электроэнергии и открытия новых рабочих мест в регионе.