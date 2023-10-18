Россия подняла в небо истребители

Российские военные зафиксировали над акваторией Черного моря самолет радиотехнической разведки RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании, которые приближались к границе России, сообщает Минобороны РФ.

В воздух подняли два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. После этого иностранные самолеты развернулись, не нарушив российскую границу. Российские истребители также вернулись на аэродром базирования, передает ведомство.

Российское министерство заявляет, что Су-27 соблюдали правила использования воздушного пространства над нейтральными водами, без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранными самолетами.

Британская сторона пока не комментировала это заявление. BBC пишет, неясно, где именно произошел инцидент.