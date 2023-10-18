Французская компания участвовала в российском проекте. Ее акции обвалились

BBC отмечает, что это крупнейшее падение за один день в истории компании.

Акции французской инженерной компании Technip Energies обвалились на Парижской фондовой бирже более чем на 18% после публикации расследования газеты Le Monde о ее участии в российском проекте по строительству завода по сжижению газа Arctic LNG 2.

По данным Le Monde, Technip Energies поставляла оборудование для проекта с августа по октябрь 2022 года, когда это уже было запрещено санкциями. В комментарии газете представитель компании утверждал, что на поставленные продукты запрет не распространялся, поскольку они не были стратегическими. В июле 2023 года Technip объявила о завершении выхода из проекта без финансовых потерь (редкое достижение для западных бизнесов, покидающих российский рынок, - прим. BBC).

В пресс-релизе, выпущенном в ответ на статью Le Monde, компания отмечает: «Technip Energies работала с соответствующими органами власти и соблюдала санкции, вводившиеся последовательно Европейским Союзом, Соединенными Штатами и Соединенным Королевством. Ввиду количества и сложности санкций компания предприняла тщательный анализ всех экспортных поставок оборудования, в том числе тысяч компонентов двух служебных модулей, доставленных после мая 2022 года, чтобы удостовериться в том, что к ним были применены правильные таможенные коды».

«Technip Energies действовала ответственно в своей роли в проекте Arctic LNG 2 путем строгого соблюдения, в порядке приоритета, международных санкций и своих контрактных обязательств», — указывается в заявлении компании.