Второй раз за месяц: Молдова проведет военные учения с США

Молдова на следующей неделе проведет вторые за месяц военные учения совместно с США, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Учения Aurochs Partner-2023 пройдут на севере Молдовы с 25 по 31 октября. Маневры будут отрабатывать в учебных центрах на базах авиаполка «Дечебал» в городе Мэркулешты и мотострелковой бригады «Молдова» в Бельцах. В рамках учений военные будут прыгать с парашютами и стрелять из пехотного оружия.

С 10 по 22 сентября в Молдове проходили многонациональные комбинированные военные учения Scutul de Foc/Rapid Trident-2023. В них приняли участие около 500 молдавских, румынских и американских военнослужащих. В учениях отрабатывали пехотные и артиллерийские стрельбы. Также с 25 сентября по 13 октября на полигонах Национальной армии Молдавии прошли учения резервистов.