Пашинян: Евросоюз разработал план нормализации отношений Баку и Еревана

При посредничестве Евросоюза разработана дорожная карта по нормализации отношений между Баку и Ереваном, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе совместного брифинга с главой Кабмина Литвы Ингридой Шимоните.

«Хочу подчеркнуть, что в ходе встреч в Брюсселе между мной и президентом Азербайджана, при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, по сути была разработана дорожная карта по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Это также отражено в четырехстороннем заявлении, подписанном в Гранаде», - сказал Пашинян.

Он отметил, что приверженность сторон этой дорожной карте обеспечит ускорение мирному процессу.