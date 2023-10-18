В Тбилиси сорвали и растоптали флаг Израиля
В Тбилиси неизвестные лица сорвали и растоптали флаг Израиля, передают грузинские СМИ.
Согласно информации, инцидент произошел у входа в Медицинский университет, где на флагштоках подняты флаги разных стран.
В Грузии сожжение флагов международных организаций и стран, с которыми у страны установлены дипломатические отношения, является нарушением закона, наложен штраф 1000 лари.
Грузия – в числе стран, которые выразили поддержку Израилю после атаки ХАМАС. Соответствующие заявления с выражением солидарности сделали президент и премьер-министр страны.