Представитель Госдепа посетит Азербайджан и Армению
Заместитель помощника госсекретаря США по Южной Европе и Кавказу Джош Хук с 15 по 27 октября находится c визитом в регионе.
В посольстве США в Азербайджане, отвечая на запрос агентства Turan, заявили, что цель визита - обсуждение вопросов с высокопоставленными официальными лицами, представителями бизнес-кругов и гражданского общества.
В программе визита Хука посещение Турции, Азербайджана и Армении.
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