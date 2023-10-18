Представитель Госдепа посетит Азербайджан и Армению

Заместитель помощника госсекретаря США по Южной Европе и Кавказу Джош Хук с 15 по 27 октября находится c визитом в регионе.

В посольстве США в Азербайджане, отвечая на запрос агентства Turan, заявили, что цель визита - обсуждение вопросов с высокопоставленными официальными лицами, представителями бизнес-кругов и гражданского общества. 

В программе визита Хука посещение Турции, Азербайджана и Армении.