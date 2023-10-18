Американцев по всему миру предупреждают...

Госдепартамент США распространил «всемирное предостережение в области безопасности» для всех американских граждан, находящихся за рубежом, предупреждая о риске возможных нападений.

«В силу возросшей напряженности в различных местах по всему миру, потенциала террористических актов, демонстраций или актов насилия против граждан и интересов США, Государственный департамент рекомендует американским гражданам за границей проявлять повышенную осторожность», - говорится в заявлении.

Американские граждане должны сохранять бдительность при посещении туристических мест и подписаться на рассылку оперативной информации и предупреждений.