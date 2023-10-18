В России снова взялись за мигрантов
Глава СК России Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов российского гражданства, если они отказываются идти воевать против Украины.
«Пока идет специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», - цитирует ТАСС Бастрыкина.
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