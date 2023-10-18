«В каком правовом поле мы живем?!» Депутат из Татарстана раскритиковал Кадырова

Депутат Госсовета Татарстана от «Единой России», экс-депутат Госдумы Азат Хамаев резко высказался о награждении сына главы Чечни Рамзана Кадырова, Адама Кадырова, после того как тот избил поджигателя Корана. Эти слова он произнес на заседании парламента Татарстана, пишут российские СМИ.

«Первый вопрос, который я задал себе: в каком правовом поле мы живем? Глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он — герой всех мусульман. Кто может ответить?», — сказал депутат.

При этом он не произнес напрямую имена Рамзана и Адама Кадыровых. Реакции других депутатов на эти слова не последовало.

25 сентября в Telegram-канале Кадырова появился пост с видео, как его сын избивает обвиняемого в сожжении Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать избиение ответил: «Не хочу». Сам Рамзан Кадыров заявил, что гордится поступком сына. Вскоре Кадыров-старший наградил Кадырова-младшего высшим званием Чеченской Республики «Герой Чечни».