Премьер Британии встретился с саудовским кронпринцем

Посетивший в четверг Израиль премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправился в Эр-Рияд, где провел переговоры с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Об этом сообщило Саудовское агентство печати (SPA).

Информация о деталях встречи пока не приводится.

В пресс-службе британского премьер-министра заявили, что считают Эр-Рияд важным региональным игроком и надеются на его роль в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.