В Европе сильно обеспокоены встречей Орбана с Путиным
Послы стран НАТО в Венгрии по инициативе посла США в четверг провели совещание в Будапеште, чтобы обсудить встречу премьер-министра страны Виктора Орбана с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине 17 октября. Об этом информирует BBC.
На встречу также пригласили посла Швеции, которая еще не завершила процесс вступления в НАТО.
Встреча Орбана и Путина была главной темой встречи, заявили в американском посольстве в Будапеште. Посол США Дэвид Прессман в интервью «Радио Свободная Европа» рассказал: «Мы все обеспокоены, что венгерский премьер-министр встретился с президентом Путиным, когда Россия ведет агрессивную войну против Украины». «Если у нас есть законные опасения в сфере безопасности, то мы донесем эти опасения до наших союзников и будем ожидать, что они отнесутся к этому серьезно», — продолжил Прессман.
В окружении Орбана отмели заявления Прессмана. «Не американскому послу определять венгерскую внешнюю политику», — сказал глава аппарата премьера Гергей Гуйяш.