В Европе сильно обеспокоены встречей Орбана с Путиным

Послы стран НАТО в Венгрии по инициативе посла США в четверг провели совещание в Будапеште, чтобы обсудить встречу премьер-министра страны Виктора Орбана с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине 17 октября. Об этом информирует BBC.

На встречу также пригласили посла Швеции, которая еще не завершила процесс вступления в НАТО.